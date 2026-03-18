Zinserhöhung im Euroraum?

Im Vergleich zum Euroraum, für den bei einem anhaltend hohen Ölpreis ein Anstieg der Inflation im laufenden Jahr auf 3,7 statt 2,5 Prozent vorhergesagt wird, seien die Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft allerdings moderat, heisst es in der Studie weiter. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die geringere Abhängigkeit von Öl und Gas der hiesigen Wirtschaft.