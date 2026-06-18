Insgesamt bleibt die Schweizer Wirtschaft nach Einschätzung der Experten aber robust. «Wir rechnen nicht mit einer anhaltenden Konjunkturschwäche», sagte Seco-Direktionsleiter Roland Indergand an einer Medienkonferenz. Das BIP wuchs im ersten Quartal in etwa im historischen Durchschnitt, und auch für das laufende zweite Quartal deuteten die verfügbaren Daten trotz Iran-Konflikt auf weiteres Wachstum hin. Dabei habe sich vor allem die Industrie nach den Belastungen durch die US-Zollpolitik wieder etwas erholt.