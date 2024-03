Risiken für die internationale Konjunktur und damit für den Schweizer Aussenhandel gehen laut Seco ausserdem von der Entwicklung in Deutschland und in China aus. Andererseits sei aber auch denkbar, dass die konjunkturelle Erholung zügiger verlaufe als derzeit absehbar. Dies etwa, falls die Inflation international schneller zurückgehe als angenommen, wodurch die Kaufkraft der Haushalte zusätzlich gestärkt würde und die Geldpolitik rascher gelockert werden könnte. Dies würde die Nachfrage zusätzlich stützen, so das Seco.