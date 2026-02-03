Bilaterale Gespräche am Rande des Gipfels

Am Rande des Gipfels führte Parmelin zudem bilaterale Gespräche mit der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani-Sadriu und der Präsidentin Nordmazedoniens Gordana Siljanovska-Davkova, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Dabei sei es unter anderem um die bilateralen Beziehungen, das Schweiz-EU-Paket und die Länder des Westbalkans gegangen.