In Mexiko wird der Bundespräsident mit Präsidentin Claudia Sheinbaum zusammenkommen. Ziel der Reise ist, die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Beziehungen der Schweiz in Nordamerika zu stärken und weiterzuentwickeln. Ein mittelfristiges Ziel bleibe die Modernisierung des Freihandelsabkommens zwischen der EFTA und Mexiko, das seit rund 25 Jahren in Kraft ist, schreibt das WBF dazu. Parmelin werde die Reise auch nutzen, um auszuloten, inwiefern Fortschritte bei der Aktualisierung dieses Abkommens erzielt werden könnten.