Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner war am Samstag bei einer Wahlkampfkundgebung im US-Bundesstaat Pennsylvania angeschossen worden. Trump wurde dabei am Ohr verletzt. Ausser dem mutmasslichen Schützen starb nach Behördenangaben auch ein Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt. Der Attentäter wurde von US-Sicherheitsbeamten getötet. US-Präsident Joe Biden sowie andere Politiker in den USA und aller Welt reagierten entsetzt und wandten sich gegen jegliche Form von Gewalt in der Politik.