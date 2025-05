Die Gewalt, mit der ein Berg das Dorf Blatten ausgelöscht habe, sei «unbegreiflich», sagte Keller-Sutter an der täglichen Medienkonferenz des regionalen Führungsstabs Lötschental am Freitag in Ferden VS. Erfassen könne man das Ganze erst, wenn man es mit eigenen Aussagen gesehen habe.