«Die Schweiz hat ein Interesse daran, dass Europa wirtschaftlich stark ist», sagte Keller-Sutter am Donnerstag bei ihrer Ankunft am Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der dänischen Hauptstadt. Zentral sei die Finanzstabilität - und in dieser Hinsicht blicke sie «mit grosser Sorge» auf die «grosse Verschuldung» in den USA und Europa.