Kommen beide Erhöhungen wie geplant, wird die Mehrwertsteuer ab 2028 von heute 8,1 Prozent vorübergehend auf insgesamt 9,0 Prozent steigen. Das ist so hoch wie noch nie. Der Hotellerie-Sondersatz würde von 3,8 auf 4,3 Prozent steigen. Allerdings beschloss der Nationalrat vor Kurzem, diesen Sondersatz nicht mehr zu verlängern. Der Ständerat hat darüber noch zu entscheiden.