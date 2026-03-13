Schliesslich beantragt die Landesregierung für den Autoverlad zusätzliche 3,16 Milllionen Franken. Im Voranschlag 2026 seien bisher nur Betriebsbeiträge für den Autoverlad an der Furka vorgesehen, schrieb er. Das Parlament messe jedoch auch dem Autoverlad am Simplon nationale Bedeutung zu. Neu übernehme der Bund auch die entsprechenden Kosten für den Autoverlad am Simplon von rund 2,35 Millionen Franken. Rund 800'000 Franken sind für die Deckung von Mehrkosten beim Rollmaterial für den Autoverlad an der Furka bestimmt.