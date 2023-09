Weitere grössere Nachträge betreffen die Betriebsausgaben der Bundesasylzentren mit 51,5 Millionen Franken wegen der steigenden Zahl an Asylgesuchen sowie einen Beitrag in Höhe von 50 Millionen Franken an den Hauptsitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK).