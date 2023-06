"Es muss sichergestellt sein, dass dieser Datenabfluss nicht weitergeht und dass so etwas in Zukunft nicht mehr möglich ist", sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor den Medien in Bern. Das sei eigentlich Sinn und Zweck dieses Krisenstabs. Den Abfluss der Daten bezeichnete Keller-Sutter als "beunruhigend".