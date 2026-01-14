Der Verein rechnet mit Gesamtkosten von rund 2,2 Milliarden Franken. Vorgesehen sei, so die Initianten, dass davon 82 Prozent von Privaten finanziert werden soll und 18 Prozent von der öffentlichen Hand. Einen Grossteil der Einnahmen will er aus Sponsoring, Merchandising, Ticketverkauf und einem Beitrag des Internationalen Olympischen Komitees generieren. Auch die vom IOK geforderte Defizitgarantie sollen Private sprechen. Geplant ist dafür ein Umfang von 200 Millionen Franken.