Das schreibt die Landesregierung in ihrer am Mittwoch publizierten Stellungnahme zum Bericht der beiden zuständigen Parlamentskommissionen, welche die Höchstbezugsdauer von Kurzarbeit ausweiten wollen. Die maximale Dauer wurde im vergangenen Jahr bereits von 12 auf 18 Monate verlängert. Seit diesem Frühling wird auch der Handelskonflikt mit den USA als «wirtschaftlicher Härtefall» anerkannt.