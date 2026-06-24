Laut dem Evaluationsbericht des BAG beurteilen die Beteiligten den Systemwechsel als überwiegend gelungen. Die Anordnungspraxis funktioniere überwiegend gut. Der Zugang zur psychologischen Psychotherapie werde tendenziell als verbessert beurteilt und die Zahl der zur Grundversicherung zugelassenen Psychotherapeutinnen und -therapeuten sei deutlich gestiegen. Trotzdem bestünden weiterhin lange Wartezeiten.