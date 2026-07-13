Die Schweizer Unterstützung für die neue Initiative wird mit bereits budgetierten Mitteln 2026 finanziert. Dabei beträgt die budgetierte Hilfe aus Bern an die palästinensische Bevölkerung für das laufende Jahr 31 Millionen Franken, wovon 21 Millionen für die humanitäre Hilfe vorgesehen sind, wie das EDA auf seiner Webseite festhält. Von November 2023 bis Ende 2026 wird die Schweiz über 200 Millionen Franken an Unterstützung bereitgestellt haben.