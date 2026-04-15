Deshalb verzichtet er darauf, dem Parlament einen Antrag auf Zustimmung zur Vorlage zu stellen, wie er schreibt. Der Bundesrat argumentiert zudem, dass der Tourismus sich positiv entwickelt habe. Auch eine Minderheit in den Räten fand, dass Hotelbetriebe über die Mehrwertsteuer nicht mehr subventioniert werden müssten.