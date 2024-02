Mit China ist die Schweiz in einer Phase der Wiederaufnahme von Kontakten. Die chinesische Regierung zeigte im Januar mit dem Staatsbesuch von Premierminister Li Qiang in Bern ihren guten Willen. Cassis seinerseits will die Mechanismen in Peking weiter in Gang setzen. Zuletzt hatte er vor vier Jahren einen chinesischen Aussenminister getroffen.