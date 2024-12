«In dieser Phase kommt es auf jedes Detail an, um ein ausgewogenes Abkommen zu erzielen, das unsere bilateralen Beziehungen stabilisieren und weiterentwickeln wird», schrieb Cassis am Montagabend auf dem Online-Portal. Bis anhin habe es 200 Verhandlungsrunden gegeben. «Die Letzten sind immer die Schwierigsten», schrieb Sefcovic zeitgleich in einem eigenen Beitrag auf derselben Plattform.