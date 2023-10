Bundesrat Ignazio Cassis hat am Wissenschaftsdiplomatie-Gipfel Gesda in Genf am Freitag die Lancierung des Open Quantum Instituts (OQI) verkündet. Das Institut mit Sitz in Genf hat zum Ziel, Quantentechnologien in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen.

13.10.2023 13:36