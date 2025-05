Tritt das Stromabkommen mit der EU in Kraft, gilt in der Schweiz der freie Markt also schon für mittelgrosse Verbraucher ab einem Jahresverbrauch von 50 Megawattstunden pro Jahr. Das betrifft kleine und mittlere Unternehmen, wie Energieminister Albert Rösti am Mittwoch in Bern vor den Medien sagte.