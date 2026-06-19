Jans sagte, die Schweiz habe sich bisher beim Schutzstatus S eng mit der EU abgestimmt und werde dies auch weiterhin tun. Die EU habe gesagt, eine allfällige Einschränkung des Schutzstatus S für Wehrpflichtige werde nur für Neuankömmlinge gelten, und es seien auch Ausnahmen vorgesehen. Definiert sei aber noch nichts.