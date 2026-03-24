Namentlich geht es um die forensische Untersuchung zu den Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit den Leopard-1-Panzern, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA verdeutlichte. Oleas habe bereits für das Geschäftsjahr 2024 eine eingeschränkte Décharge erhalten. Diese werde nun weitergezogen, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist.