Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic muss aus finanziellen Gründen in den kommenden zwei Jahren rund 45 seiner 510 Vollzeitstellen abbauen. Der Schritt wurde im vergangenen November mit dem Geschäftsgang begründet. Sinkende Einnahmen und steigende Kosten führten 2024 zu 23,4 Millionen Franken Verlust. Auch für 2025 sowie für die folgenden Jahre rechnet das Heilmittelinstitut unter den derzeitigen Bedingungen mit Defiziten.