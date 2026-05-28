Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic muss aus finanziellen Gründen in den kommenden zwei Jahren rund 45 seiner 510 Vollzeitstellen abbauen. Der Schritt wurde im vergangenen November mit dem Geschäftsgang begründet. Sinkende Einnahmen und steigende Kosten führten 2024 zu 23,4 Millionen Franken Verlust. Auch für 2025 sowie für die folgenden Jahre rechnet das Heilmittelinstitut unter den derzeitigen Bedingungen mit Defiziten.
Der Institutsrat hat mehrere Massnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses getroffen. Der Bundesrat knüpft die zusätzliche Millionen-Hilfe an die vollständige Umsetzung dieser Sanierung, wie er am Donnerstag mitteilte.
Für das Jahr 2027 hat er eine Erhöhung des Bundesbeitrags von heute 19,3 Millionen auf neu 22 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Für die Jahre 2028 bis 2030 will der Bundesrat den Beitrag im Rahmen der Genehmigung der neuen strategischen Ziele im vierten Quartal 2026 festsetzen.
Der Bundesbeitrag macht rund 17 Prozent der Finanzierung des Heilmittelinstituts aus; die restlichen 83 Prozent stammen laut der Landesregierung aus Gebühren und Aufsichtsabgaben in der Regulierung und Überwachung der Pharmabranche.
(AWP)