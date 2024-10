Die Erhöhung sei nach einer Anfrage der Getreidebranche erfolgt. Gemäss dieser sei aufgrund der schlechten Ernte ein «deutlich höherer» Importbedarf entstanden. Gemäss Communiqué haben häufige Niederschläge in der Zeit zwischen Aussaat und Ernte die Getreideernte in der Schweiz und in Mitteleuropa quantitativ und qualitativ negativ beeinflusst.