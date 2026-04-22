Er ist den Angaben zufolge promovierter Maschinenbauingenieur der ETH Zürich und besitzt einen Masterabschluss in internationaler Wirtschaftsgeschichte der Universität Genf. Cosandey habe über 13 Jahre lang als Forschungsleiter für Sozialpolitik bei Avenir Suisse die Debatten über Sozialversicherungen, Demografie und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt geprägt, so der Bundesrat. Zuvor war er unter anderem für die UBS und bei der Boston Consulting Group tätig.