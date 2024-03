Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am (heutigen) Freitag Christoph Baumann für vier Jahre zum Vertreter der Schweiz im Exekutivdirektorium des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington ernannt. Er wird sein Amt am 1. November 2024 antreten, wie die Landesregierung am Freitag mitteilte.

08.03.2024 14:41