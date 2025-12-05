Frutig-Meier folgt als Verwaltungsratspräsident auf Rainer Schulz. Dieser hatte sein Amt erst im April 2025 angetreten. Im Oktober wurde jedoch bekannt, dass sich Schulz entschieden habe, den Posten im Frühjahr 2026 wieder abzugeben. Schulz machte für seinen Entscheid persönliche Gründe geltend. Auch die Verwaltungsräte Jürg Oleas und Andreas Spreiter treten nicht mehr zur Wiederwahl an.