Unter dem neuen FATCA-Abkommen soll die Schweiz nicht mehr nur einseitig Informationen zu Finanzkonten an die USA liefern, sondern im Rahmen eines automatischen Informationsaustauschs auch Informationen aus den USA erhalten, wie der Bundesrat am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Die Vernehmlassung dauert bis am 14. Juni 2025.