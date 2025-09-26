Ablehnung der UBS

Die im Juni vom Bundesrat bereits angekündigte Änderung der Eigenmittelanforderungen trifft auf vehemente Ablehnung der Grossbank. Laut den UBS-Vertretern würde die Schweiz damit auch im Vergleich zu anderen Ländern unverhältnismässig hohe Kapitalanforderungen stellen. In den vergangenen Wochen war im Umfeld der UBS verschiedentlich gar ein allfälliger Wegzug der Grossbank aus der Schweiz ins Spiel gebracht worden.