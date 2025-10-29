Nach den geplanten Änderungen müssen die Armee und die Auslandstandorte der Bundesverwaltung bis 2050 klimaneutral arbeiten. Für die Bundesverwaltung, die Kantone und staatsnahe Unternehmen wie Post, SBB, Swisscom oder Skyguide gilt das Ziel bereits ab 2040. Betroffen sind auch Emissionen aus Geschäftsreisen, gemieteten Gebäuden und der Abfallentsorgung.