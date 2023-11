Erhöhte Kapazitäten im Übertragungsnetz ermöglichen, kurzfristig ein Maximum an Strom importieren zu können und so Engpässe in der Schweiz zu entlasten, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Nach dem erfolgreichen Testbetrieb der sogenannten Gemmileitung zwischen Bickigen BE und Chippis VS im Winter 2022/2023 sei die nationale Netzgesellschaft Swissgrid nun operativ vorbereitet.