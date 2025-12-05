Die Landesregierung halte die Massnahme für unentbehrlich, um das Lohnschutzpaket im Gleichgewicht zu halten, sagte Cassis. Deshalb sollen die Gespräche mit den Sozialpartnern über eine mögliche Kompromisslösung fortgesetzt werden. «Der Bundesrat bleibt zuversichtlich, dass sich die Sozialpartner einigen können», sagte der Aussenminister. Derzeit seien noch Differenzen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite spürbar.