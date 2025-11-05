Hintergrund der Diskussion ist die in den USA gängige Praxis, Poulets nach der Schlachtung in Chlor oder anderen Chemikalien zu baden, um Keime abzutöten. In der Schweiz und der EU ist dies verboten, stattdessen setzen die Behörden in Europa auf strenge Hygienestandards, um einen Keimbefall zu verhindern. Das Thema des Imports von US-Geflügelfleisch sorgt bei Verhandlungen über Handelsverträge zwischen den USA und europäischen Staaten seit Jahren für Kontroversen.