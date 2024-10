Bei der Emissionsabgabe würden Erhöhungen aber die Nachteile der bestehenden Abgabe akzentuieren, schreibt der Bundesrat. Bei der Umsatzabgabe käme am ehesten ein gleicher Steuersatz auf in- und ausländische Wertschriften in Frage und damit ein höherer Steuersatz für inländische Wertschriften. Dies würde nach Schätzungen lediglich 150 bis 200 Millionen Franken einbringen.