Zur Bekämpfung von Terrorismus und schwerster Kriminalität hat der Bundesrat das Abkommen mit der EU für die Übermittlung von Flugpassagierdaten genehmigt. Es regelt die Datenübermittlung von Airlines aus der EU an die Schweiz, die Bearbeitung der Daten und den Austausch zwischen den zuständigen nationalen Stellen.