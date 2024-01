Transparenz bei paritätischen Kommissionen

Mit der Vorlage will der Bundesrat eine weitere vom Parlament überwiesene Motion umsetzen. Konkret sollen allen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden, die einem allgemeinverbindlichen GAV unterstellt sind und Beiträge an die Vollzugskosten für diesen GAV bezahlen, ein Recht auf kostenlose Einsicht in die Jahresrechnung der paritätischen Kommissionen gewährt werden.