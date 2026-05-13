Erst am Montag hatte Thomas Sieber, Chef des Stromkonzerns Axpo, bis zu achtzigjährige Laufzeiten für Gösgen und Leibstadt für denkbar gehalten. Bei Gösgen müsse bis 2029 entschieden werden, ob das Werk weiterbetrieben oder wie geplant vom Netz genommen werde. Axpo besitzt das Kernkraftwerk Beznau im Kanton Aargau und ist an den Kraftwerken Leibstadt und Gösgen beteiligt. Im Jahr 2024 kündigte der Konzern an, das Kernkraftwerk Beznau nach rund sechzig Jahren ausser Betrieb zu nehmen.