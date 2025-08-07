Von einer schweren Krise, bei der das Bruttoinlandprodukt (BIP) um zwei Prozent oder mehr einbreche, sei man aber weit entfernt, führte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Seco, aus. Die Wirtschaft werde sich mit einem Wirtschaftswachstum von 0,5 bis 1 Prozent begnügen müssen.