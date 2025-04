Dank einer Übergangsregelung beteiligten sich Forschende in der Schweiz bereits jetzt an fast allen Ausschreibungen von Horizon Europe, so der Forschungsminister. Die Projektkosten würden dabei von der Europäischen Kommission finanziert. Dafür werde die Schweiz ihren Pflichtbeitrag für die Teilnahme am Programmjahr 2025 an die EU überweisen.