In den vergangenen Monaten hatte der Bundesrat wichtige Entscheide zum Lohnschutz, zur Forschungszusammenarbeit, zur Referendumsfrage, zum Stromabkommen und zur Schutzklausel bei der Zuwanderung getroffen. Cassis hielt fest, dass der Status quo in den Beziehungen mit der EU keine Option gewesen sei. «Das hätte negative Folgen in vielerlei Hinsicht gehabt», sagte er.