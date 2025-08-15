Lange waren sich die Räte uneins über die konkrete Ausgestaltung der Reform. Schliesslich sprachen sich National- und Ständerat Ende 2024 für einen kompletten Systemwechsel aus. Das heisst: Der Eigenmietwert soll für Besitzende von Erst- und Zweitwohnungen abgeschafft werden. Gleichzeitig sollen die Abzugsmöglichkeiten für Wohneigentümerinnen und -eigentümer bei der Steuererklärung stark eingeschränkt werden.