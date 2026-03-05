Es sei möglich, dass neue Fluchtbewegungen entstünden, aber aktuell könne das so nicht gesagt werden, antwortete Jans auf einer Frage eines Journalisten bei seiner Ankunft in Brüssel. Er nahm am Rat für Inneres und Justiz der Europäischen Union teil. Die Schweiz wird als Mitglied von Schengen für gewisse Agendapunkte dieses Ratstreffens eingeladen.