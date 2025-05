Dieselbe Aussage hatte er am 17. Mai in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF gemacht. Deutschland habe damit gesagt, dass es sich nicht mehr an Abmachungen und internationale Abkommen halte, sagte Jans damals. Das akzeptiere die Schweiz nicht. Im Gespräch mit Dobrindt in Berlin habe der Schweizer Justizminister festgehalten, dass die deutschen Massnahmen den rechtlichen Rahmen einhalten müssten.