Saconnex GE (awp/sda) - Bundesrat Beat Jans hat am Parteitag der SP am Samstag seine Asylpläne bekräftigt. Er werde für Menschen aus Ländern mit kaum einer Chance auf Asyl die 24-Stunden-Verfahren einführen, sagte der Justizminister vor den über 500 sozialdemokratischen Delegierten in Le Grand-Saconnex GE.

24.02.2024 15:29