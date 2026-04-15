Nun wird es konkreter: Nach den Plänen des Bundesrats sollen die schwach gebundenen Ausgaben im nächsten Jahr gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Finanzplan um ein Prozent gekürzt werden. Die Querschnittkürzung entspricht einer Entlastung von gut 300 Millionen Franken. Betroffen sind Ausgabenposten, bei denen die Gelder nicht vertraglich festgelegt oder gesetzlich vorgeschrieben sind - beispielsweise die Bildung, die Entwicklungshilfe und die Landwirtschaft.