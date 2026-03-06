Um die Verspätung abzufedern, lässt der Bundesrat die Beschaffung eines weiteren bodengestützten Systems zur Luftverteidigung prüfen. Ergebnisse sollen bis Mitte 2027 vorliegen. Das Zusatz-System soll bevorzugt in Europa produziert werden. Das soll auch die Abhängigkeit der Schweiz von einem einzigen anderen Staat reduzieren.