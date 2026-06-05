Der Bundesrat weise die US-Vorwürfe betreffend der Importe von mit Zwangsarbeit hergestellten Waren vehement zurück, heisst es in der Mitteilung. In einer weiteren schriftlichen Darlegung der Schweizer Position werde er darauf hinweisen, dass die Schweiz anstelle eines Importverbots einen «umfassenden Ansatz» verfolge, der staatliche Regulierung, vom Privatsektor initiierte obligatorische Risikobewertungen und internationale Zusammenarbeit miteinander verbinde.