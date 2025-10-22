Die Kernanliegen der beiden Initiativen «Gegen die Zerstörung unserer Wälder durch Windturbinen» und «Für den Schutz der direkten Demokratie bei Windparks» würden in der geltenden Gesetzgebung bereits berücksichtigt, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Mit dem im Herbst vom Parlament verabschiedeten Beschleunigungserlass würden die Anliegen der Initianten zusätzlich gestärkt.