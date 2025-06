In den Fragen spiegeln sich die aussenpolitischen Prioritäten der verschiedenen Parteien. So begrüsst es beispielsweise die FDP in ihrer Interpellation, dass der Bundesrat einen Dialog mit den USA habe in Gang setzen können. In den Fragen der SP scheint dagegen die Befürchtung durch, die Landesregierung könnte zu viele Zugeständnisse gegenüber Washington machen.